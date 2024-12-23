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Против экс-мэра Сочи завели дело о взятке «через супругу»

Против экс-мэра Сочи Копайгородского завели дело о взятке через супругу
Копайгородского подозревают в получении взятки от сочинского предпринимателя за благоприятные условия для ведения бизнеса. Она представляла собой «услуги имущественного характера» на ₽43 млн, отметили в МВД
Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / ТАСС)

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупном размере, завели новое уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Обстоятельства преступления открылись в ходе расследования по другому делу, отметили в МВД.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Взятка представляла собой оказание «услуг имущественного характера» на сумму более 43 млн руб. В ведомстве полагают, что она была сопряжена с вымогательством.

Взамен Копайгородский должен был создать коммерсанту, который дал взятку, благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать «общее покровительство».

Всего МВД расследует уголовные дела по трем статьям — 290 УК (получение взятки) 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и 160 УК (присвоение или растрата).

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года по май 2024 года. Он уволился по своему желанию, а в сентябре стало известно, что экс-глава города отправился в зону военной операции на Украине.

В том же месяце экс-чиновника арестовали по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ст. 160 УК). Он будет находиться под стражей как минимум до 17 февраля 2025 года. Его подозревают в том числе в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, писал SHOT. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб.

В ноябре также была задержана жена Копайгородского Янина. Ее поместили под домашний арест, защита подала апелляцию. Предъявленные Копайгородской обвинения «слово в слово» повторяют выдвинутые против экс-мэра Сочи, говорила РБК ее адвокат Елизавета Меткина.

ТАСС и «Коммерсантъ» писали, что Копайгородского заподозрили в том числе в хищении двух земельных участков площадью 787 кв. м каждый. МВД полагает, что бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома в Хостинском районе Сочи и в 2022–2024 годах привлек для этого своих подчиненных.

По версии следствия, сначала планировалось провести аукцион по продаже земли, который бы выиграла Янина Копайгородская, но из-за неопределенности результатов от такого сценария отказались. В результате участки передали в аренду на шестилетний срок двум жительницам Сочи: врачу-терапевту поликлиники № 1 Любаве Казаковой и учительнице английского языка местной гимназии Елене Рассадиной. Обе женщины имели право первоочередного получения земли для возведения жилья, поскольку были в льготной категории граждан. Участки были куплены ими за 2,5% от кадастровой стоимости, а затем переданы Полине Чернышенко — юристу семьи Копайгородских, следовало из материалов дела. После этого она продала один из участков супруге мэра.

Защита бывшего мэра заявляет об отсутствии события преступления в части дела о передаче земли и требует прекратить его. Сам Копайгородский не признает вину по делу о растрате и просит вернуть его в зону военной операции.

По словам Меткиной, участок, в хищении которого обвиняют супругов, был приобретен по цене выше рыночной — за 7 млн руб., — для того чтобы вместе с домом подарить фонду «Мир детства». Он уже принадлежит этой благотворительной организации и арестован как ее собственность вместе с домом, говорила РБК адвокат.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Алексей Копайгородский Сочи взятка уголовное дело
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