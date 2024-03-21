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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Силовики задержали главу департамента Минэкономики по Северному Кавказу

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Эксклюзивы РБК
Игорь Храновский с 2021 года возглавляет департамент, который отвечает за социально-экономическое развитие СКФО. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств, сообщил источник РБК
Игорь Храновский
Игорь Храновский (Фото: rifoms.ru)

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. О факте задержания Храновского известно и двум собеседникам РБК в правительстве.

Об этом также со ссылкой на собственный источник сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам источника РБК в правоохранительных органах, Храновского подозревают в хищении бюджетных средств.

«Министерство оказывает все необходимое содействие следствию», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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Департамент занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития СКФО, в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом. Храновский возглавил его в 2021 году.

До этого он руководил в министерстве департаментом стратегического и инвестиционного развития СКФО.

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В 2015–2018 годах Храновский был заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — заместителем представителя республики при президенте России. В 2007–2014 и 2019–2020 годах работал на различных должностях в коммерческих и государственных организациях.

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Минэкономразвития Северный Кавказ задержание хищение
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