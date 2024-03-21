Силовики задержали главу департамента Минэкономики по Северному Кавказу
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. О факте задержания Храновского известно и двум собеседникам РБК в правительстве.
Об этом также со ссылкой на собственный источник сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По словам источника РБК в правоохранительных органах, Храновского подозревают в хищении бюджетных средств.
«Министерство оказывает все необходимое содействие следствию», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Департамент занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития СКФО, в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом. Храновский возглавил его в 2021 году.
До этого он руководил в министерстве департаментом стратегического и инвестиционного развития СКФО.
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В 2015–2018 годах Храновский был заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — заместителем представителя республики при президенте России. В 2007–2014 и 2019–2020 годах работал на различных должностях в коммерческих и государственных организациях.
В декабре 2021 года суд в Ставрополе признал виновным в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ) Вадима Мерзлякова, бывшего генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития», учредителем которого было региональное министерство экономического развития. Ему назначили три с половиной года условно. По данным следствия, чиновник получил в кассе агентства под авансовый отчет 7 млн руб., которыми распорядился по собственному усмотрению.
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