В бундестаге назвали срок возможного визита Шольца в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных в стране на 23 февраля. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в социальной сети X.

По его словам, «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.

«Встреча [будущего президента США Дональда] Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март», — добавил парламентарий, не уточнив источник этих сведений.

Материал дополняется