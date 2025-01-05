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Политика ,  
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В бундестаге назвали срок возможного визита Шольца в Москву

Депутат бундестага Кизеветтер: Шольц может посетить Москву до 23 февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных в стране на 23 февраля. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в социальной сети X.

По его словам, «появляется все больше признаков» того, что канцлер поедет в Москву или встретится с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля.

«Встреча [будущего президента США Дональда] Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март», — добавил парламентарий, не уточнив источник этих сведений.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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