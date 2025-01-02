В партии Шольца поддержали дальнейшие переговоры между ним и Путиным
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила о необходимости дальнейших телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Нужно вновь и вновь вести эти беседы, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы убийства и страдания наконец прекратились», — сказала она агентству DPA (цитата по Bild).
Вместе с тем Эскен заявила, что не считает целесообразной личную встречу между Путиным и Шольцем в текущих обстоятельствах. «Пока позиции сторон остаются такими, какими они есть, вполне достаточно вести переговоры по телефону», — отметила политик.
В последний раз в Москву Шольц приезжал в феврале 2022 года, за девять дней до начала Россией военной операции. Перед началом боевых действий на Украине канцлер призывал российского президента отказаться от планов по «вторжению» на Украину, а впоследствии критиковал решение о начале спецоперации.
15 ноября Шольц созвонился с президентом России впервые с декабря 2022 года. Как писала SZ, разговор двух лидеров произошел после долгой подготовки. По данным Reuters, беседа продлилась около часа. В сообщении немецкого кабмина по итогам разговора лидеров говорилось, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска. Кремль назвал разговор деловым и откровенным.
До разговора с Путиным Шольц звонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также уведомил о беседе президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Зеленский посчитал, что Шольц открыл ящик Пандоры и вслед за канцлером переговоры с Путиным могут начать другие лидеры.
В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил их после того, как парламент отказал в доверии правительству Шольца. В ноябре в Германии распалась правящая коалиция «светофор», куда входили Социал-демократическая партия канцлера, Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые».
Рейтинги «светофорной» коалиции в последние месяцы перед ее распадом неуклонно снижались, как и популярность канцлера. Серьезным ударом для коалиции стали итоги осенних выборов на востоке страны: только в одной из трех земель, где они прошли, СДПГ удалось сохранить лидерство (в Бранденбурге), в то время как «Зеленые» и СвДП серьезно сократили присутствие в местных органах власти или вовсе его лишились.
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