В партии Шольца поддержали дальнейшие переговоры между ним и Путиным

15 ноября Шольц созвонился с президентом России впервые с декабря 2022 года, однако украинский президент назвал такой разговор «открытием ящика Пандоры». Тем не менее в партии канцлера выступили за дальнейший диалог

Владимир Путин и Олаф Шольц в Кремле, Москва, 15 февраля 2022 г. (Фото: Администрация Президента России)

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен заявила о необходимости дальнейших телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Нужно вновь и вновь вести эти беседы, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы убийства и страдания наконец прекратились», — сказала она агентству DPA (цитата по Bild).

Вместе с тем Эскен заявила, что не считает целесообразной личную встречу между Путиным и Шольцем в текущих обстоятельствах. «Пока позиции сторон остаются такими, какими они есть, вполне достаточно вести переговоры по телефону», — отметила политик.

В последний раз в Москву Шольц приезжал в феврале 2022 года, за девять дней до начала Россией военной операции. Перед началом боевых действий на Украине канцлер призывал российского президента отказаться от планов по «вторжению» на Украину, а впоследствии критиковал решение о начале спецоперации.

15 ноября Шольц созвонился с президентом России впервые с декабря 2022 года. Как писала SZ, разговор двух лидеров произошел после долгой подготовки. По данным Reuters, беседа продлилась около часа. В сообщении немецкого кабмина по итогам разговора лидеров говорилось, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска. Кремль назвал разговор деловым и откровенным.

До разговора с Путиным Шольц звонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также уведомил о беседе президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Зеленский посчитал, что Шольц открыл ящик Пандоры и вслед за канцлером переговоры с Путиным могут начать другие лидеры.