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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 10 ракет над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракетная тревога была объявлена в Белгороде в районе 23:40 (мск). Телеграм-каналы сообщали о взрывах и работе ПВО. Минобороны отчиталось об уничтожении 10 ракет на подлете к городу
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха», сообщила пресс-служба Минобороны.

Там уточнили, что ракеты были сбиты в районе 23.40 (мск). Тогда же губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе сирен ракетной опасности и призвал жителей Белгорода проследовать в укрытия.

Позже Гладков уточнил, что в результате обстрела два человека пострадали: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. «Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул глава региона.

Также, по его словам, в городе есть повреждения в жилом секторе. «В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в 1 домовладении повреждена кровля и посечен 1 автомобиль. Информация уточняется», — добавил Гладков.

Ранее телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщали о прилетах в микрорайоне Крейда и на Почтовой улице в Белгороде.

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Белгород

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

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Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

2 и 3 января в городе также объявляли ракетную тревогу, а Минобороны отчитывалось об уничтожении воздушных целей на подлете к городу. Гладков заявлял о напряженной ситуации и говорил, что из-за обстрелов в больницах остаются свыше 70 человек.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород ракеты Военная операция на Украине
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