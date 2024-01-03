В ООН призвали к деэскалации после гибели мирных граждан в России и на Украине

В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине, говорится в сообщении УВКПЧ ООН в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права», — сказано в сообщении.

Ранее в субботу постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост.

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря, атака стала одной из самых массовых с начала спецоперации. По заявлению Минобороны, Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. В результате обстрела погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, еще 108 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. Он также отметил, что одной из задач военной операции на Украине служит ликвидация угроз, исходящих от территорий, граничащих с российскими регионами.