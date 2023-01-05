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Песков усомнился, что отказ от перемирия был официальной позицией Киева

Песков: Отказ Подоляка от предложенного перемирия может не быть позицией Зеленского

В Кремле сомневаются, что советник офиса президента Украины Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения Зеленского, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков агентству «Интерфакс».

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — сказал Песков.

Подоляк ранее заявил в своем Twitter, что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий. Позднее, комментируя мирную инициативу Москвы агентству УНИАН, он назвал анонсированный Москвой режим прекращения огня «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине.

Материал дополняется.

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Дмитрий Песков Кремль перемирие
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