Минобороны сообщило об ударе по позициям «батальона имени Шейха Мансура»

Российские войска нанесли удар по позициям «батальона имени Шейха Мансура», говорится в сообщении Минобороны. Удар произошел в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

В результате погибли более 55 военнослужащих батальона, уничтожены шесть единиц техники.

«Батальон имени Шейха Мансура» назван в честь чеченского лидера конца XVIII века, первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура. В его составе на стороне Украины воют этнические чеченцы. Рамзан Кадыров в апреле обещал выплатить $1 млн награды тому, кто предоставит информацию о местонахождении этого соединения и еще одного этнического чеченского батальона имени Джохара Дудаева. «Не имеют они никакого права прикрываться именем Шейха Мансура, поколение которого во всеуслышание проклинает этих недоделанных боевиков. Все потомки Шейха Мансура сегодня находятся рядом с нами и трудятся на пути Ахмата-Хаджи Кадырова», — заявлял Кадыров в июле.

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