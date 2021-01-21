Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать России Ахмеда Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Ахмеда Закаева, одного из руководителей чеченских сепаратистов, чтобы «судить его по всей строгости закона», передает «РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир в Instagram, в котором участвовал Кадыров.

«Ахмед Закаев поддерживает «Иблисское государство» («Исламское государство», организация запрещена в России. — РБК)... Он поддерживает «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России. — РБК), которые подчинились «Иблисскому государству». Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам... мы будем судить его по всей строгости закона», — заявил Кадыров.

В России Ахмед Закаев является обвиняемым по целому ряду тяжких преступлений, в том числе терактах. С 2003 года он находится в Великобритании, где получил политическое убежище и вид на жительство. Это произошло после того, как Россия предприняла попытку добиться его экстрадиции.

В 2016 году Кадыров на встрече с родственниками Закаева предложил ему вернуться на родину. «У Ахмеда нет причин сидеть в Лондоне. Ичкерия перестала существовать с момента проведения референдума. Народ сделал осознанный выбор. Этот выбор должны все уважать. Ахмед давно вернулся бы домой, если бы принятие решения зависело только от него», — сказал тогда Кадыров.