Кадыров пообещал добраться до «находящегося в зоне спецоперации» Закаева

С 2003 года один из представителей чеченских сепаратистов Ахмед Закаев живет в Великобритании, где получил политическое убежище. Лондон отклонял запросы России о его экстрадиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал добраться до находящегося, по его словам, в зоне спецоперации на Украине одного из представителей чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Видеозапись с таким заявлением на чеченском языке Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», — сказал глава Чечни (цитата по «РИА Новости»).

По словам Кадырова, Закаев порочит честь чеченского народа и чеченских мужчин, записывая видео с призывами не участвовать в спецоперации на Украине, «бежать» и «покинуть родину».

Чечня является частью России и это «нервирует беглых преступников», заявил глава республики.

«Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское», — сказал Кадыров.

Ахмед Закаев — бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация). В России он обвиняется по целому ряду статей, в том числе по делам о терроризме, захвате заложников, убийствах, разбоях и другим.

С 2003 года Закаев находится в Великобритании. Там он получил вид на жительство и политическое убежище. Россия пыталась добиться экстрадиции Закаева, однако Лондон отклонял запросы.

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В январе 2021 года Кадыров обратился к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с просьбой выдать Закаева, чтобы «судить его по всей строгости закона». Он назвал чеченского сепаратиста «террористом номер один».

Ичкерия прекратила существование в 2000 году, после основной фазы Второй чеченской кампании. В 2003-м в Чечне приняли новую Конституцию, где прописано, что республика является субъектом России.