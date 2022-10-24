Против создавшего «Исламский батальон «Крым» украинца возбудили дело

57-летний гражданин уехал из Крыма весной 2014 года и создал на Украине вооруженное формирование «с целью нарушения территориальной целостности РФ», сообщили в ФСБ

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Крыму возбуждено уголовное дело против украинца, который создал «Исламский батальон «Крым», сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по республике и Севастополю.

Гражданину Украины инкриминируется ч. 1 ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования; максимальное наказание по этой части — до 20 лет лишения свободы).

По данным ФСБ, 57-летний гражданин уехал из Крыма в марте 2014 года (тогда полуостров был присоединен к России), на Украине он создал вооруженное формирование «с целью нарушения территориальной целостности РФ, обеспечив при этом его участников огнестрельным оружием и боеприпасами».

Уточняется, что «с июня 2014 года по настоящее время мужчина, руководя батальоном, принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».

Батальон «Крым» состоит из уехавших с полуострова крымских татар. Летом 2014 года Мустафа Джемилев, как писали СМИ, объявил о создании крымско-татарского батальона «Крым». Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе. Нынешним командиром добровольческого батальона украинские СМИ называли Ису Акаева.

Летом этого года Верховный суд России признал террористическим другой, «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», и запретил его деятельность в России. Батальон, по данным Генпрокуратуры, был сформирован в 2015 году, его целью была «продовольственная, энергетическая, водная блокада Крыма. В его создании участвовали Джемилев и Рефат Чубаров — лидеры меджлиса крымско-татарского народа (его деятельность с 2016 года признана экстремистской и запрещена на территории России).

В конце апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который, по данным спецслужбы, был сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и планировал устроить теракт: он собирался подорвать железную дорогу. Атака готовилась «по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который участвует в боях против российских военных на Украине, утверждали в ФСБ.