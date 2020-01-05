Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе

Решение принято на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани

Бен Уоллес (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Корабли Военно-морского флота Великобритании вновь начнут сопровождать торговые суда под флагом королевства, следующие в Ормузский пролив. Такое решение принято с цель обеспечения безопасности из-за напряженности на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, передает Reuters.

«Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов», — заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Британские ВМС в прошлом году в течение нескольких месяцев сопровождали свои суда в Ормузском проливе на фоне роста напряженности в отношениях Ирана и Великобритании после серии обоюдных задержаний танкеров. Корабли вернутся к этой задаче после обострения ситуации в регионе.

Уоллес заявил, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. По его словам, американские силы в Ираке в течение нескольких последних месяцев «неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном сил». По словам министра, Сулеймани являлся главной силой, стоявшей за операциями Ирана, направленными «на подрыв в соседних суверенных государствах» и против противников Тегерана. Комментируя убийство генерала, он заявил, что Соединенные Штаты в соответствии с международным правом могут защищаться от тех, «кто представляет непосредственную угрозу их гражданам».