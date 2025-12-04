 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

BZ сообщил о попытке Каллас дистанцироваться от дела Могерини

Каллас настаивает, что претензии по делу Могерини касаются «прошлых мандатов». Но сотрудники дипломатической службы ЕС критикуют подход к контролю за коррупцией и при новом руководителе, пишет Berliner Zeitung

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (занимает этот пост во второй Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с 2024 года) пытается дистанцироваться от коррупционного скандала с участием Федерики Могерини — одной из ее предшественниц на посту главы дипломатии ЕС, пишет Berliner Zeitung.

Во внутреннем письме, разосланном сотрудникам дипломатической службы союза, по данным Euractiv, Каллас говорила о «глубоко шокирующих» обвинениях, но подчеркнула, что они касаются «предыдущих мандатов». Претензии следствия, отмечалось в документе, никоим образом не должны повлиять на «хорошую работу» дипломатического корпуса Евросоюза. Однако, утверждает Berliner Zeitung, некоторые дипломаты относятся к записке Каллас критически. Общее мнение сводится к тому, что она хочет «как можно скорее дистанцироваться от дела о коррупции».

Могерини объявила об отставке с поста ректора колледжа после задержания
Политика
Федерика Могерини

Заверения Каллас в «полной прозрачности» за кулисами «встречают скептицизм». Несколько сотрудников службы критикуют тот факт, что сведения о мерах внутреннего контроля практически не публикуются. Они указывают на то, что происходили манипуляции, а сигналы об этом, по-видимому, оставались без внимания в последние годы. Упоминание Каллас о новой антикоррупционной стратегии также вызывает критику: вопрос о том, почему такие меры стали необходимыми только в период её полномочий, и была ли служба изначально структурно подвержена коррупции, остается без ответа, заключает издание.

Могерини занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014-2019 годах. С 2020 года — она была ректором Колледжа Европы в Брюгге, который готовит будущих европейских дипломатов. Могерини задержали в начале декабря. Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи Европейской прокуратуры подозревают, что колледж получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации. После допроса Могерини отпустили, она ушла в отставку с поста ректора учебного заведения.

Как писал Euractiv, по делу также проходит бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. На фоне расследования он решил покинуть должность главы директора Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива.

Читайте РБК в Telegram.

Кирилл Соколов
Федерика Могерини Кая Каллас ЕС коррупция
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Федерика Могерини фото
Федерика Могерини
политик
16 июня 1973 года
