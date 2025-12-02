Турция отреагировала на атаки танкеров в Черном море

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Турция выразила Украине решительный протест в связи с атаками на гражданские суда в Черном море. Как сообщил «РИА Новости» высокопоставленный источник в Анкаре, украинским службам безопасности была заявлена «предельно четкая реакция» на эти инциденты.

Поводом стали атаки на два танкера. Во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что в Черном море подвергся нападению российский танкер Virat, перевозивший подсолнечное масло. Судно не запрашивало помощи, детали повреждений не уточнялись. Ранее, в конце ноября, был атакован другой танкер.

Турция, чьи экономические интересы и безопасность судоходства напрямую зависят от ситуации в регионе, заняла жесткую позицию. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне страны неприемлемы. МИД Турции выразил обеспокоенность, отметив, что атаки ставят под угрозу жизни, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в акватории Черного моря.

Москва также осудила инциденты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки «вопиющим случаем» и посягательством на суверенитет Турции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за терактами в Черном море стоят те же силы, которые ранее сорвали мирный диалог и сейчас добиваются вооруженной эскалации.

Со стороны Киева, по данным западных СМИ, последовало неофициальное подтверждение причастности. Газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщала, что Киев стоит за атаками морских дронов на оба танкера у турецкого побережья.