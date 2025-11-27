Путин заявил, что перестал ездить на G8 еще до 2014 года

Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита G8 в 2013 году (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин перестал ездить на конференции стран «Большой восьмерки» (G8) еще до присоединения Крыма в 2014 году. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.

«Должен сказать, что, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Вы заметили? Поэтому, когда события на Украине начались, нам сказали: «Мы вас не ждем», — сказал он.

24 марта 2014 года лидеры стран G7 на встрече в Гааге объявили, что отменяют запланированный саммит G8 в Сочи и «приостанавливают участие России в G8 до изменения курса», вернув формат к G7.

Поводом стало присоединение Крыма. В документах говорилось о «приостановке участия» (suspension), а не формальной «вечной» экспульсии, но с тех пор Россия в саммитах не участвовала.

Снятие санкций с России и ее возвращение в G8 входит в мирный план по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов, который ранее разработали США (официально документ представлен не был, с ним можно было ознакомиться только из публикаций СМИ).

Вопрос о возвращении России в G8 поднимался неоднократно — в том числе президентом США Дональдом Трампом, но он не находил поддержки большинства стран-участниц. В июне Трамп заявил, что «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно.

В Кремле и ранее заявляли об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку».