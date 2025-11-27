Путин заявил, что перестал ездить на G8 еще до 2014 года
Президент России Владимир Путин перестал ездить на конференции стран «Большой восьмерки» (G8) еще до присоединения Крыма в 2014 году. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.
«Должен сказать, что, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Вы заметили? Поэтому, когда события на Украине начались, нам сказали: «Мы вас не ждем», — сказал он.
24 марта 2014 года лидеры стран G7 на встрече в Гааге объявили, что отменяют запланированный саммит G8 в Сочи и «приостанавливают участие России в G8 до изменения курса», вернув формат к G7.
Поводом стало присоединение Крыма. В документах говорилось о «приостановке участия» (suspension), а не формальной «вечной» экспульсии, но с тех пор Россия в саммитах не участвовала.
Снятие санкций с России и ее возвращение в G8 входит в мирный план по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов, который ранее разработали США (официально документ представлен не был, с ним можно было ознакомиться только из публикаций СМИ).
Вопрос о возвращении России в G8 поднимался неоднократно — в том числе президентом США Дональдом Трампом, но он не находил поддержки большинства стран-участниц. В июне Трамп заявил, что «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно.
В Кремле и ранее заявляли об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили