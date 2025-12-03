 Перейти к основному контенту
Зеленский рассказал о подготовке новой встречи в США по мирному плану

Зеленский: Умеров поговорит с европейцами и приступит к подготовке встречи в США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Умеров и Гнатов начнут готовить новую встречу с представителями Трампа в США, заявил Зеленский. Перед этим украинские переговорщики встретятся с представителями Европы и обсудят результаты контактов Москвы и Вашингтона
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Dimitar Dilkoff / Reuters)

После запланированных на сегодня переговоров в Брюсселе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов приступят к подготовке еще одной встречи в США, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам президента, в Брюсселе Умеров и Гнатов проинформируют представителей Европы о том, что известно после контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского участия «в необходимой архитектуре безопасности».

«После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире
Политика
Рустем Умеров

В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования военного конфликта России и Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после контактов американцев с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам Трампа, до 22 пунктов. На женевских переговорах украинскую делегацию возглавлял Андрей Ермак, который тогда занимал пост главы офиса украинского президента. После его отставки переговорную группу возглавил Умеров.

Прошлые консультации США и Украины прошли 30 ноября в Майами. Умеров встретился со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и зятем Трампа Джаредом Кушнером. «РБК-Украина» писал, что переговоры велись прежде всего по проблемным темам, в том числе о территориях и стремлении Украины в НАТО. По итогам встречи Умеров заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке. Рубио, в свою очередь, назвал переговоры продуктивными, но отметил, что «предстоит еще много работы».

Милена Костерева
Владимир Зеленский Украина США Рустем Умеров мирный план
Рустем Умеров
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

