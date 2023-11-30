Кремль призвал Болгарию принимать трезвые решения

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Позиция Болгарии, которая отказалась пропустить самолет с делегацией российского МИДа, «глупа и абсурдна», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, позиция болгарских властей не может быть чем-то объяснена, а само решение «не укладывается ни в какие рамки». «Она [позиция] абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа», — заявил Песков.

«В этой связи хочется обратиться к руководству Болгарии и призвать попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях», — заключил он.

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу со своими коллегами из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) через Грецию, а не Болгарию.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что полет через Болгарию был невозможен, так как страна не дала разрешение на перелет ей лично. «Самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — пояснила дипломат. Она назвала этот отказ «глупостью».

С конца февраля 2022 года небо стран Евросоюза закрыто для пролета лайнеров авиакомпаний из России. И Болгария, и Греция — члены ЕС.