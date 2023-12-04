В Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП

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На востоке Николаевской области после взрывов повреждены сельхозпредприятие и линия электропередачи. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.

«Повреждены здание агропредприятия и линия электропередачи. Пострадавших нет», — уточнил он.

«Укрэнерго» 30 ноября сообщило о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на юге Украины в результате взрывов. Было зафиксировано разрушение зданий и оборудования, но теплоснабжение потребителей не прекращалось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский предупредил об ответе Киева в случае зимних атак России на инфраструктуру Украины. Украинский министр энергетики Герман Галущенко также заявил, что страна открыта к возможности нанесения ответных ударов по энергетическим объектам в России, если российские войска зимой усилят атаки на украинскую инфраструктуру.