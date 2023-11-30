На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ

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На юге Украины в результате ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Есть разрушение зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», — говорится в сообщении.

Украинские власти не планируют вводить лимиты потребления или графики отключений.

Вследствие непогоды и по иным причинам без света на сегодняшний день остались 633 населенных пункта на всей территории страны, уточнили в компании.

В «Укрэнерго» добавили, что 30 ноября импорт электроэнергии будет осуществляться преимущественно в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдавии общим объемом 690 МВт*ч.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российская сторона бьет только по военным и связанным с ними объектам.