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Spiegel узнал, что плавучие терминалы СПГ обойдутся ФРГ на €3 млрд дороже

Spiegel: плавучие терминалы СПГ обойдутся бюджету Германии на €3,5 млрд дороже плана
Правительство Германии рассчитывало потратить около €3 млрд на постройку шести плавучих терминалов СПГ, однако теперь на эти цели предусмотрено около 6,56 млрд бюджетных средств
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на €3,5 млрд — более чем в два раза, чем планировалось ранее, сообщает Spiegel со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

«Приобретение и обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа обойдется Германии как минимум на €3,5 млрд дороже, чем планировалось ранее. В общей сложности теперь на эти цели предусмотрено около 6,56 млрд бюджетных средств», — говорится в статье.

Кроме того, по словам представителя министерства, ожидается, что на проект в будущем могут выделить дополнительные средства, «которые сейчас не могут быть точно подсчитаны». Всего в настоящее время планируется построить шесть таких терминалов, напоминает издание.

В Spiegel уточнили, что одной из причин такого роста стоимости проекта может быть то, что Германия захотела зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, на 15 лет вместо 10.

Рост закупок СПГ в Европе и, в частности, в Германии, происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России, на который в 2021 году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. В прошлом году «Газпром» поставил в ЕС и Турцию 155 млрд куб. м, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 млрд куб. м.

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Поставки российского газа в ФРГ стали падать после начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций. В ответ Москва потребовала от «недружественных стран» платить за газ в рублях. Кроме этого, на газопроводе «Северный поток-1», который являлся крупнейшей артерией по поставкам газа в Германию, в конце сентября произошел теракт. На этом фоне ФРГ начала искать альтернативных поставщиков, включая производителей СПГ.

В начале мая агентство Bloomberg сообщало, что Германия решила зафрахтовать четыре плавучих терминала для поставок СПГ. Их предоставят судоходные компании Hoegh и Dynagas (по два каждая). Вместе они способны перерабатывать не менее 20 млрд куб. м переохлажденного газа в год, что составляет примерно пятую часть потребностей страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия СПГ терминалы поставки газа
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