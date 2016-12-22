Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве республики.
По сведениям агентства, о решении правительства он объявит на встрече с депутатами партии «Вперед, республика». Также о намерении правительства ввести мораторий сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
О том, что Филипп в ближайшие дни выступит с неким важным заявлением, касающимся идущих с середины ноября протестов против повышения налогов и роста цен на топливо, ранее рассказывал министр культуры республики Франк Ристер.
С 17 ноября во французских городах проходят массовые протесты против роста цен на автомобильное топливо. Их участники носят желтые жилеты — обязательный атрибут автомобилистов. В минувшую субботу, 1 декабря, в центре Парижа протесты переросли в беспорядки. Манифестанты жгли автомобили, нападали на полицейских, разрисовывали исторические здания, в том числе Триумфальную арку. Памятник получил повреждения, в результате чего власти решили закрыть его на реставрацию. Также из-за протестов были закрыты как минимум 19 станций парижского метро и крупные торговые центры, такие как Galeries Lafayette и Printemps Haussmann. Общее число участников протестов в субботу составило 5,5 тыс. в Париже и 75 тыс. в других городах. В столице были задержаны более 250 человек.
Изначально президент Франции Эмманюэль Макрон с негативом относился к протестам, называл поведение их участников «позором», однако в воскресенье, 2 декабря, поручил премьеру провести переговоры с манифестантами.