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Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов
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Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов
Политика, 10:47
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Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов
О соответствующих мерах на фоне не прекращающихся уже на протяжении двух недель протестов «желтых жилетов» по всей стране намерен объявить в ближайшее время премьер-министр Эдуар Филипп, указывают СМИ
Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве республики.

По сведениям агентства, о решении правительства он объявит на встрече с депутатами партии «Вперед, республика». Также о намерении правительства ввести мораторий сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

О том, что Филипп в ближайшие дни выступит с неким важным заявлением, касающимся идущих с середины ноября протестов против повышения налогов и роста цен на топливо, ранее рассказывал министр культуры республики Франк Ристер.

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С 17 ноября во французских городах проходят массовые протесты против роста цен на автомобильное топливо. Их участники носят желтые жилеты — обязательный атрибут автомобилистов. В минувшую субботу, 1 декабря, в центре Парижа ​протесты переросли в беспорядки. Манифестанты жгли автомобили, нападали на полицейских, разрисовывали исторические здания, в том числе Триумфальную арку. Памятник получил повреждения, в результате чего власти решили закрыть его на реставрацию. Также из-за протестов были закрыты как минимум 19 станций парижского метро и крупные торговые центры, такие как Galeries Lafayette и Printemps Haussmann. Общее число участников протестов в субботу составило 5,5 тыс. в Париже и 75 тыс. в других городах. В столице были задержаны более 250 человек.

Изначально президент Франции Эмманюэль Макрон с негативом относился к протестам, называл поведение их участников «позором», однако в воскресенье, 2 декабря, поручил премьеру провести переговоры с манифестантами.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Франция , массовые протесты , цены на бензин , мораторий
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