В МИДе назвали бенефициаров разрыва ДРСМД

Бенефициаром разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) является военно-промышленный комплекс США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на брифинге. Трансляция опубликована на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Очевидным бенефициаром развала ДРСМД является корпорация американского ВПК. Помимо получения масштабных внутригосударственных военных заказов расчет также и на расширение международного рынка сбыта, в том числе за счет подрыва конкурентного потенциала российских оборонных предприятий», — сказал Рябков.

Он добавил, что это, по идее Вашингтона, могло бы ослабить и модернизацию российской армии.

О желании выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил в октябре. Поводом для этого он назвал невыполнение Россией условий договора. В Кремле пригрозили «ответными действиями» в случае выхода Вашингтона из ДРСМД.

Договор был подписан в 1987 году СССР и США. Он запрещает Москве и Вашингтону иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км (средний) и от 500 до 1000 км (меньший).