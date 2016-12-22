Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа

На планировавшейся в Буэнос-Айресе встрече лидеров России и США два политика должны были обсудить возможность ведения диалога о теме выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это была основная цель встречи, рассказал студентам МГИМО пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — рассказал Песков.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД. Договор запрещает США и СССР, правопреемницей которого является Россия, накапливать и размещать баллистические ракеты наземного базирования, а также крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Планы Вашингтона по выходу из ДРСМД стали поводом для нового обострения отношений двух стран. Владимир Путин в конце октября заявил, что если США откажутся от всех договоров, ограничивающих развитие ракетных вооружений, может сложиться новая гонка вооружений. Путин также подчеркнул, что ​Россия «очень быстро и эффективно» ответит на возможный выход США из договора РСМД, что может поставить территорию Европы «под угрозу ответного удара».

Встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе должна была состояться 1 декабря. Однако американский президент принял решение о ее отмене из-за кризиса в Керченском проливе и захвата российскими пограничниками трех украинских кораблей.