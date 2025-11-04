 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»

Путин: в зоне испытаний «Буревестника» был разведывательный корабль НАТО
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

В зоне испытаний российской ракеты «Буревестник» 21 октября находился разведывательный корабль НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и торпед «Посейдон».

Путин отметил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы, и у ракеты высокая точность поражения цели.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — сказал глава государства.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами
Политика
Владимир Путин

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о проведенном испытании «Буревестника». Ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов. Американский президент Дональд Трамп в ответ на испытания ракеты заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры, подчеркнув, что у берегов России находится «лучшая в мире атомная подводная лодка» США.

Как подчеркивал заместитель руководителя делегации России в ООН Константин Воронцов, испытания проведены Москвой в соответствии со своими международными обязательствами.

