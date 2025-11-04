 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами

Путин: дальность «Буревестника» превосходит все мировые ракетные системы
Как заявил Путин, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, которую ракета достигает за заранее рассчитанное время. «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

По дальности полета российская крылатая ракета «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные системы, заявил президент Владимир Путин.

«У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — сказал глава государства.

Он также добавил, что в превосходстве «Буревестника» убедились и зарубежные специалисты. По словам президента во время испытаний ракеты 21 октября в зоне испытаний «постоянно находился натовский разведывательный корабль».

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»
Политика
Владимир Путин

Российские военные 21 октября испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Путин также отмечал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил новую российскую крылатую ракету «Буревестник», назвав ее «абсолютным прорывом и в сфере технологий, и в сфере обороны».

