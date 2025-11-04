Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами

Как заявил Путин, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, которую ракета достигает за заранее рассчитанное время. «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

По дальности полета российская крылатая ракета «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные системы, заявил президент Владимир Путин.

«У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», — сказал глава государства.

Он также добавил, что в превосходстве «Буревестника» убедились и зарубежные специалисты. По словам президента во время испытаний ракеты 21 октября в зоне испытаний «постоянно находился натовский разведывательный корабль».

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году. Известные характеристики: двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);

тип боевой части — ядерная;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Российские военные 21 октября испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Путин также отмечал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил новую российскую крылатую ракету «Буревестник», назвав ее «абсолютным прорывом и в сфере технологий, и в сфере обороны».