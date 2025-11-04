Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Россия давала США пояснения по картам, «когда были контакты», однако сейчас они с актуальной линией фронта не направляются, сообщил Песков. Дмитриев ранее заявил, что Москва доносит до Вашингтона информацию о ситуации на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сейчас Россия не передает карты с обозначением актуальной линии фронта на Украине Соединенным Штатам, хотя раньше делала это, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он (цитата по ТАСС).

В конце октября спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Соединенные Штаты. Он сообщил, что Москва, в частности, доносит до американской стороны информацию о реальном положении дел в российской экономике и о ситуации на Украине, а также позицию России по мирному диалогу.

В частности, США были переданы данные об окружении более 10 тыс. солдат ВСУ на купянском и красноармейском направлениях и о новой ракете «Буревестник».

США получали карты с данными о ситуации в районах боевых действий не только от России, но и от Украины. В частности, их привозила президенту США Дональду Трампу украинская делегация в Вашингтон.

Так, в августе украинские представители взяли с собой карту боевых действий, ее установили в Овальном кабинете Белого дома перед закрытой частью переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. На ней была изображена территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России после референдумов.

В октябре Зеленский привез Трампу несколько карт, в том числе с «болевыми точками» России. Переговоры были посвящены в том числе вероятным поставкам Украине американских ракет Tomahawk. Российский президент Владимир Путин в ответ на их возможную передачу пообещал усовершенствовать систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Он также уверен, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя.

На данный момент по линии дипломатических ведомств диалог с США находится в подавленном состоянии, говорил Песков. Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, но до серьезных решений дело до сих пор не дошло, отмечал он.