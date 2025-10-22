 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Несмотря на отсутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 («Большой двадцатки»), который состоится в ноябре в Бразилии, страна будет представлена на достойном уровне, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин не примет личного участия, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», — сказал он, отвечая на вопрос, кто представит Россию на мероприятии.

Польша попросила США пригласить ее в G20 в связи с ростом ВВП страны
Политика
Радослав Сикорский

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что арест возможен только по решению суда. Сам Путин отметил, что его визит может помешать работе форума и создать проблемы бразильской стороне. Российский президент заявил, что власти найдут другого представителя для защиты интересов страны на G20.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» — сказал Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Полина Дуганова
саммит G20 Владимир Путин Дмитрий Песков Бразилия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Политика
Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США
Политика
Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 12:41
Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду Спорт, 12:40
В Москве задержан глава агентства недвижимости за махинации на ₽50 млн Недвижимость, 12:38
Силуанов рассказал, кому и на сколько проиндексируют выплаты в 2026 году Экономика, 12:34
Топ-5 карьерных страхов. Как с ними бороться Образование, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как суд и арбитраж могут помочь российским инвесторам за рубежом РБК Компании, 12:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Минфин запланировал провести в 2026 году два-три SPO госкомпаний Инвестиции, 12:29
Часть Белого дома пошла под снос. Как изменилась резиденция при Трампе Общество, 12:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 12:22
Бренду белорусского вина отказали в регистрации в России из-за Prosecco Вино, 12:21
Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Дуров напугал мир интернет-дистопией. Что это и когда наступит Life, 12:19