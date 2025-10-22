Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Несмотря на отсутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 («Большой двадцатки»), который состоится в ноябре в Бразилии, страна будет представлена на достойном уровне, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин не примет личного участия, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», — сказал он, отвечая на вопрос, кто представит Россию на мероприятии.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины». Кремль счел это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что арест возможен только по решению суда. Сам Путин отметил, что его визит может помешать работе форума и создать проблемы бразильской стороне. Российский президент заявил, что власти найдут другого представителя для защиты интересов страны на G20.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» — сказал Путин.