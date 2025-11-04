Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта
Ограбление Лувра произошло 19 октября. По версии следствия, четыре человека пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли восемь исторических драгоценностей.
По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Один из пропавших предметов, поврежденную корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, впоследствии нашли неподалеку от музея. Общую стоимость драгоценностей оценивают в €88 млн.
Поиск похищенного продолжается. Задержаны трое подозреваемых в непосредственном участии в ограблении, а также четверо их возможных сообщников. Троих подозреваемых впоследствии отпустили.
