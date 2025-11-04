 Перейти к основному контенту
Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта

Появилась схема ограбления Лувра 19 октября
Сюжет
Инфографика РБК
19 октября четыре человека за семь минут вынесли из Лувра исторические драгоценности стоимостью €88 млн. Как они проникли в здание и покинули его — на схеме РБК

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По версии следствия, четыре человека пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли восемь исторических драгоценностей.

8 самых дерзких краж драгоценностей из музеев
Общество
Сотрудники французской полиции перекрыли вход в Лувр после ограбления,&nbsp;произошедшего 19 октября 2025 года в Париже, Франция

По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Один из пропавших предметов, поврежденную корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, впоследствии нашли неподалеку от музея. Общую стоимость драгоценностей оценивают в €88 млн.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Поиск похищенного продолжается. Задержаны трое подозреваемых в непосредственном участии в ограблении, а также четверо их возможных сообщников. Троих подозреваемых впоследствии отпустили.

