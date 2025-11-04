Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта

19 октября четыре человека за семь минут вынесли из Лувра исторические драгоценности стоимостью €88 млн. Как они проникли в здание и покинули его — на схеме РБК

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По версии следствия, четыре человека пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли восемь исторических драгоценностей.

По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Один из пропавших предметов, поврежденную корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, впоследствии нашли неподалеку от музея. Общую стоимость драгоценностей оценивают в €88 млн.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Поиск похищенного продолжается. Задержаны трое подозреваемых в непосредственном участии в ограблении, а также четверо их возможных сообщников. Троих подозреваемых впоследствии отпустили.