В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра
В Париже троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи, сообщает Le Parisien.
Об освобождении одного из них рассказали его адвокаты София Бугрина и Ноэми Горен. Они посетовали, что аресты, связанные с организованной преступностью, хаотичны и похожи на «дрейфующие сети».
По делу об ограблении музея арестованы несколько человек — двое из них частично признали вину. Оба задержанных до ограбления Лувра уже имели судимости за кражу. Один из мужчин, 34-летний алжирец, проживал в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени и, по его словам, работал водителем доставки. Второй задержанный проживал там же и также работал в доставке.
Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что грабители действовали небрежно, оставив следы ДНК и другие улики, и не реализовали свой план полностью, что позволило их поймать.
Ограбление произошло 19 октября. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденных украшений составляет €88 млн.
По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка