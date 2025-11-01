 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра

Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

В Париже троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи, сообщает Le Parisien.

Об освобождении одного из них рассказали его адвокаты София Бугрина и Ноэми Горен. Они посетовали, что аресты, связанные с организованной преступностью, хаотичны и похожи на «дрейфующие сети».

По делу об ограблении музея арестованы несколько человек — двое из них частично признали вину. Оба задержанных до ограбления Лувра уже имели судимости за кражу. Один из мужчин, 34-летний алжирец, проживал в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени и, по его словам, работал водителем доставки. Второй задержанный проживал там же и также работал в доставке.

Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
Фото:Abdul Saboor / Reuters

Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что грабители действовали небрежно, оставив следы ДНК и другие улики, и не реализовали свой план полностью, что позволило их поймать.

Ограбление произошло 19 октября. Злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. Предварительно, стоимость украденных украшений составляет €88 млн.

В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра
Video

По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Авторы
Теги
Александра Озерова
Лувр ограбление дерзкое ограбление Париж Франция
