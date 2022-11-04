Spiegel узнал, что власти ФРГ попросили Меркель сократить траты

Только в случае поручений от правительства Меркель может использовать бюджетные средства для поездок, напомнили в Минфине, пишет Spiegel. Министерство указало, что бюро экс-канцлера создано не для личных целей

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Правительство Германии попросило бывшего канцлера Ангелу Меркель экономнее относиться к тратам государственных средств на свое бюро в бундестаге. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на отчет немецкого Минфина в адрес бюджетного комитета парламента.

Министерство указало в письме, что использование бюро «в личных целях и для цели получения дополнительных доходов» исключено, а пользоваться бюджетными средствами для поездок Меркель может только в случае наличия поручений от правительства республики.

На встрече с канцелярией поднимался вопрос о «кадровом обеспечении в соответствии с потребностями», сказано в документе. Бюро создано не исходя из статуса Меркель, а для «выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств», подчеркнули в министерстве финансов ФРГ.

Меркель возглавляла немецкое правительство с ноября 2005 по декабрь 2021 года.

Около полугода назад, в мае, бюджетный комитет бундестага отозвал часть привилегий у экс-канцлера Герхарда Шрёдера, занимавшего эту должность в течение семи лет — с 1998 по 2005. Лишить экс-канцлера финансирования призывал глава Минфина Кристиан Линднер, указав на сохранение Шрёдером деловым связей с Москвой, несмотря на боевые действия на Украине. «Для меня больше немыслимо, чтобы его офис существовал за счет налогоплательщиков», — подчеркивал министр. Нынешний канцлер Шольц назвал лишение Шрёдера части привилегий логичным.

В середине августа Шрёдер подал в суд на бундестаг, потребовав вернуть ему отобранные привилегии. Адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета бундестага о сокращении финансирования бюро Шрёдера и приостановке его работы является незаконным.







