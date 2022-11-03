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Медведев задал вопрос о вероятности раздела Польши

После изгнания поляков из Москвы в 1612 году в истории Польши началась «черная полоса», во время которой произошло несколько разделов страны, написал зампред Совбеза. Он поинтересовался, будет ли следующий при нынешнем курсе
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал День народного единства «главным «польским» праздником в нашей стране». По его словам, в 1612 году «окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

После этого для Польши началась «черная полоса», продолжил Медведев, которая сопровождалась разделами страны.

«Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца (сейчас это, по случайному стечению обстоятельств, резиденции их премьер-министра и президента) следующий?» — написал зампред Совета безопасности.

День народного единства 4 ноября впервые был отмечен в России в 2005 году. Этот день является выходным в России.

28 октября Медведев уже обращался в своем посте к польской теме.

Тогда он прокомментировал намерения Польши подготовить отчет о военном ущербе, «понесенном из-за СССР» в период Второй мировой войны. Он предложил либо проигнорировать их, либо выставить Варшаве встречный счет.

По словам Медведева, Россия может потребовать компенсацию «за все, что СССР передал Польше в период социализма». Речь идет о сотнях миллиардов долларов, заявил он. «Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», — написал зампред Совбеза.

28 октября польский МИД заявил, что Варшава, представляя требования компенсации от Германии за Вторую мировую, проведет «подсчет военных потерь, понесенных из-за СССР». Парламент Польши объявлял об этих намерениях еще в сентябре. Власти страны и ранее поднимали вопрос выплаты репараций от России.

Ранее Медведев написал, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен «в случае необходимости». «В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал он.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил на это, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен.
 

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Польша 4 ноября День народного единства

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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