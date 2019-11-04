В США опубликовали показания экс-посла на Украине по делу об импичменте

В США опубликовали показания экс-посла на Украине по делу об импичменте

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал расшифровки показаний экс-посла на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

«Это новая публичная фаза дела об импичменте, американское общество сможет лично увидеть доказательства, собранные тремя комитетами [по разведке, международным делам и регламенту]. С каждыми новыми показаниями мы узнаем больше о попытке президента использовать власть в личных политических целях», — говорится в совместном сообщении глав трех комитетов, где большинство принадлежит демократам.

Йованович давала показания 11 октября, комитет предоставил ключевые моменты этих показаний. Так, бывший посол утверждает, что в конце 2018 года впервые узнала о контактах занимающего на тот момент пост генпрокурора Украины Юрия Луценко и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — об этом ей сообщили украинские чиновники.

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