В Минкомсвязи пригрозили создать альтернативные соцсети и мессенджеры

Если Twitter, YouTube или Facebook будут продолжать политику дискриминации в отношении российских и китайских СМИ, мы должны быть готовы создать альтернативные соцсети и мессенджеры, заявил Алексей Волин в Шанхае

Алексей Волин (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Российские и китайские СМИ сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение информации, поэтому Москва и Пекин должны быть готовы к созданию альтернативных соцсетей и мессенджеров. Об этом на полях IV форума СМИ двух стран в Шанхае заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, сообщает ТАСС.

​«Российские и китайские СМИ сегодня, став влиятельными игроками на мировом медиарынке, неминуемо начали сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, которая выражается, в частности, в том, что правдивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение или возникают прямые ограничения на распространение информации», — сказал Волин.

«Если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах», — подчеркнул чиновник.

По его словам, России и Китаю нужно «искать общие подходы» и «разрабатывать ответные шаги», чтобы иметь возможность доносить свою точку зрения до других людей.

Ранее, 1 ноября, Волин заявил, что в будущем властям придется отказаться от попыток блокировки информации в интернете. По его словам, такой метод борьбы с распространением информации показал свою неэффективность, поскольку люди быстро учатся их обходить, «даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент».

Волин уточнил, что даже «в Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы».

В августе чиновник признал, что полная блокировка мессенджера Telegram в России невозможна. «Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и ИТ-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить», — сказал тогда Волин.



В 2017 году Федеральная служба безопасности потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Руководство мессенджера отказалось это делать, сославшись на то, что выполнить такие требования технически невозможно, поскольку история сообщений шифруется только на устройствах пользователей и не хранится на серверах компании. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России.

В августе Китай запустил платформу для опровержения слухов Piyao, которая включает мобильное приложение и учетные записи в социальных сетях Weibo и WeChat. Она работает под контролем 27 государственных ведомств, в том числе Центральной партийной школы.

Через свои каналы Piyao транслирует «настоящие» новости. До этого, в июле, китайские интернет-регуляторы получили около 6,7 млн сообщений о незаконной или ложной информации.

