В Минкомсвязи признали блокировки информации «уходящей натурой»

Развитие технологий делает все менее эффективными попытки блокировки информации в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, от этой практики в придется отказаться, потому что люди легко обходят запреты

Алексей Волин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В будущем власти придется отказаться от попыток блокировки информации в интернете, поскольку они оказались неэффективными, заявил ​замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Заявление было сделано перед началом IV Российско-китайского медиафорума в Шанхае.

«Мы считаем, что блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — цитирует Волина «РИА Новости».

По его словам, даже «в Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы».

Волин уточнил, что «сегодня нам необходимо понять, какие возможности для сотрудничества здесь есть, какие перспективы открываются, что мы можем делать с точки зрения обмена опытом, обмена контентом, использования технологических платформ».​

Одним из показательных случаев неэффективности блокировок за последние месяцы стали попытки запретить в России мессенджер Telegram. В апреле 2018 года суд согласился с требованием Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия ведомства Telegram остается доступен для многих пользователей в России.

В августе 2018 года Волин заявил, что полная блокировка мессенджера Telegram в России невозможна. «Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и ИТ-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить», — разъяснил тогда Волин.​

В конце августа Telegram изменил свою политику конфиденциальности и привел ее в соответствие нормам Евросоюза. В частности, руководство мессенджера разрешило передачу IP-адресов и номеров телефонов спецслужбам в том случае, если они предоставят судебное распоряжение, в котором будет сказано, что указанный пользователь подозревается в терроризме.

Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил тогда, что данные изменения не коснутся России. Во-первых, российские спецслужбы требуют предоставить не IP-адреса, а «нечто принципиально иное» — доступ к сообщениям всех пользователей. Во-вторых, потому что в России мессенджер «находится вне закона».​