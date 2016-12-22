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Китай запустил «опровергатель слухов» в интернете
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Китай запустил «опровергатель слухов» в интернете
Политика, 12:37
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Китай запустил «опровергатель слухов» в интернете
Китайские власти запустили платформу для отслеживания и подавления слухов в интернете. Она работает под контролем 27 ведомств и включает в себя мобильное приложение, сайт и аккаунты в крупнейших соцсетях
Фото: Reuters

В Китае запущена платформа Piyao («опровергатель слухов»), которая включает мобильное приложение и учетные записи в социальных сетях Weibo и WeChat, сообщает Reuters.

«Слухи нарушают права личности, слухи сеют панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи влияют на нормальные деловые операции, слухи очерняют героев революции», — цитирует агентство рекламный ролик Piyao.

Piyao интегрировала более 40 местных платформ для опровержения слухов и использует искусственный интеллект для идентификации слухов. Она работает под контролем 27 государственных ведомств, в том числе Центральной партийной школы.

Piyao через свои каналы будет транслировать «настоящие» новости, получать отчеты от государственных СМИ, местных газет и различных правительственных учреждений. В июле, по официальным данным, китайские интернет-регуляторы получили около 6,7 млн сообщений о незаконной или ложной информации.

По китайским законам распространители слухов могут быть обвинены в диффамации и им грозит до семи лет тюрьмы. Онлайн-сообщения, которые содержат слухи, могут также повлечь за собой тюремное заключение, если их просмотрели более 5 тыс. интернет-пользователей либо сделали более 500 репостов.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Китай , «фейковые новости» , искусственный интеллект
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