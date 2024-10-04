В Белоруссии заочно приговорили украинца по делу о попытке взорвать А-50

Обвиняемого в атаке на российский А-50 на аэродроме в Мачулищах еще в июле передали Киеву в рамках обмена на митрополита Ионафана и трех российских солдат. Прокуратура Белоруссии заочно приговорила украинца к 25 годам тюрьмы

Фото: Скриншот видео «Беларусь 1» / prokuratura.gov.by

Минский городской суд приговорил обвиняемых в совершении теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи к лишению свободы на сроки от 15 до 25 лет, сообщила Генпрокуратура Белоруссии. Наиболее строгий приговор получил гражданин Украины Николай Швец.

«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма <...> Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор осужденному украинцу вынесли заочно, так как ранее его обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и троих тяжелораненых российских военных.

В общей сложности по делу о теракте проходят 12 человек. Помимо Швеца, еще три человека были осуждены не только по обвинению в теракте, но и в умышленном приведении самолета в негодность. Семь фигурантов дела признаны виновными в госизмене. Три человека, среди которых Швец, также признали виновными в ведении агентурной деятельности.

В конце февраля 2023 года белорусская оппозиционная группа BYPOL сообщила о повреждении российского А-50 при атаке на белорусский аэродром Мачулищи. BYPOL тогда также опубликовала видео с полетом дрона, на котором видно, как коптер пролетает над взлетно-посадочной полосой аэродрома в Мачулищах и садится на антенну российского А-50, после чего улетает.

Власти Белоруссии затем заявили о провале попытки СБУ и ЦРУ взорвать самолет. Тот «не потерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», рассказывал президент Александр Лукашенко. Также он сообщил о задержании диверсанта, которым оказался украинец с российским паспортом.

Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».