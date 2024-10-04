В Белоруссии заочно приговорили украинца по делу о попытке взорвать А-50
Минский городской суд приговорил обвиняемых в совершении теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи к лишению свободы на сроки от 15 до 25 лет, сообщила Генпрокуратура Белоруссии. Наиболее строгий приговор получил гражданин Украины Николай Швец.
«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма <...> Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Приговор осужденному украинцу вынесли заочно, так как ранее его обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и троих тяжелораненых российских военных.
В общей сложности по делу о теракте проходят 12 человек. Помимо Швеца, еще три человека были осуждены не только по обвинению в теракте, но и в умышленном приведении самолета в негодность. Семь фигурантов дела признаны виновными в госизмене. Три человека, среди которых Швец, также признали виновными в ведении агентурной деятельности.
В конце февраля 2023 года белорусская оппозиционная группа BYPOL сообщила о повреждении российского А-50 при атаке на белорусский аэродром Мачулищи. BYPOL тогда также опубликовала видео с полетом дрона, на котором видно, как коптер пролетает над взлетно-посадочной полосой аэродрома в Мачулищах и садится на антенну российского А-50, после чего улетает.
Власти Белоруссии затем заявили о провале попытки СБУ и ЦРУ взорвать самолет. Тот «не потерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», рассказывал президент Александр Лукашенко. Также он сообщил о задержании диверсанта, которым оказался украинец с российским паспортом.
Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».
Самолет А-50 и его модификации, которые еще называют «летающим радаром», созданы на базе Ил-76. Они способны одновременно отслеживать несколько десятков целей в небе и на земле, в том числе пуски ракет и взлеты самолетов.
Самолет длиной 48,27 м и размахом крыла 50,5 м имеет крейсерскую скорость 800 км/ч и дальность полета до 7,5 тыс. км, состоит из экипажа численностью пять человек.
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