Треть американцев усомнилась в мирной передаче власти

Две трети республиканцев ждут спокойного завершения выборов, если победит Трамп, но если выиграет Харрис, доля оптимистов снижается на 10%. Трамп предупреждал о «кровавой бане» в случае своего поражения

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Большинство американцев (56%) считают весьма или в некоторой степени вероятным мирный транзит власти после ноябрьских выборов президента, к противоположной точке зрения в сумме склоняются 30%, следует из результатов опроса, опубликованных YouGov (.pdf).

Причем если победит кандидат от демократов Камала Харрис, в мирном процессе уверены 53% опрошенных, если же выиграет Дональд Трамп — 55%. Результаты показывают, что 64% республиканцев ожидают мирной ситуации, если победит их кандидат, и только 54%, если нет. Среди демократов разрыв не так заметен: 61% в случае победы Харрис и 57% при победе Трампа.

Опрос провели в конце августа среди 1083 совершеннолетних американцев с погрешностью 4%.

Полгода назад Трамп предупредил о «кровавой бане» в США в случае своего поражения. «Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-нибудь пройдут еще одни выборы», — поделился политик.

Президент Джо Байден призвал относиться к его словам серьезно и рассказал, что «вообще не уверен» в мирной передаче власти, если тот проиграет. «Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь», — подчеркнул он. Нынешний кандидат от демократов Камала Харрис согласилась с журналисткой, сказавшей, что в ноябре могут пройти «последние демократические выборы в нашей жизни».

Трамп отказался признать официальные результаты президентских выборов 2020 года, обвиняя власти США в фальсификациях. Его сторонники в январе 2021 года ворвались в здание Капитолия в день утверждения итогов голосования и устроили погром, несколько человек погибли. В 2023 году Трампу предъявили обвинения, но дело зависло после того, как Верховный суд подтвердил наличие у Трампа иммунитета. Прокуратура выдвинула новые обвинения, приняв во внимание решение Верховного суда.

Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,3% против 44,2%.