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Выборы президента США ,  
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Трамп предупредил о «кровавой бане» в случае поражения на выборах

Дональд Трамп предупредил о «кровавой бане» в США при его поражении на выборах
Сюжет
Выборы президента США

45-й президент Дональд Трамп сказал, что США ждет «кровавая баня», если он проиграет выборы в ноябре, передает телеканал CNBC.

«Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны», — заявил он, выступая перед своими сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

Позже Трамп отметил: «Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-нибудь пройдут еще одни выборы».

Миллиардер также подчеркнул, что грядущее голосование более значимое, чем выборы 2016 года.

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Дональд Трамп

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В них намерены принять участие и Трамп, и действующий президент США Джо Байден. Первый остался единственным кандидатом на выдвижение от своей партии, второй — лидирует среди демократов.

В начале марта The New York Times провела опрос, согласно которому за Байдена выразили готовность проголосовать 43% зарегистрированных избирателей, а за Трампа 48%.

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Как отметила NYT, результаты социологического исследования свидетельствуют о слабых позициях демократов. Так, Трампа планируют поддержать 97% проголосовавших за него в 2020 году, практически никто из его сторонников не стал за четыре года поддерживать действующего президента. Вместе с тем за Байдена готовы проголосовать лишь 83% прошлых избирателей, причем 10% признались, что теперь поддерживают Трампа.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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