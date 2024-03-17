Дональд Трамп предупредил о «кровавой бане» в США при его поражении на выборах

Трамп предупредил о «кровавой бане» в случае поражения на выборах

45-й президент Дональд Трамп сказал, что США ждет «кровавая баня», если он проиграет выборы в ноябре, передает телеканал CNBC.

«Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны», — заявил он, выступая перед своими сторонниками в городе Дейтон (штат Огайо).

Позже Трамп отметил: «Если эти выборы не будут выиграны, я не уверен, что в этой стране когда-нибудь пройдут еще одни выборы».

Миллиардер также подчеркнул, что грядущее голосование более значимое, чем выборы 2016 года.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В них намерены принять участие и Трамп, и действующий президент США Джо Байден. Первый остался единственным кандидатом на выдвижение от своей партии, второй — лидирует среди демократов.

В начале марта The New York Times провела опрос, согласно которому за Байдена выразили готовность проголосовать 43% зарегистрированных избирателей, а за Трампа 48%.

Как отметила NYT, результаты социологического исследования свидетельствуют о слабых позициях демократов. Так, Трампа планируют поддержать 97% проголосовавших за него в 2020 году, практически никто из его сторонников не стал за четыре года поддерживать действующего президента. Вместе с тем за Байдена готовы проголосовать лишь 83% прошлых избирателей, причем 10% признались, что теперь поддерживают Трампа.