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Выборы президента США ,  
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Вице-президент Трампа объяснил, почему назвал его «американским Гитлером»

Сюжет
Выборы президента США
Политику снова напомнили о резких высказываниях в адрес Трампа и внезапном изменении отношения к нему. Джеймс Дэвид Вэнс пояснил, что верил СМИ и признавал свои ошибки
Джеймс Дэвид Вэнс и&nbsp;Тим Уолц
Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц (Фото: Mike Segar / Reuters)

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс объяснил, что прежде резко критиковал кандидата в президенты Дональда Трампа, с которым теперь вместе баллотируется, из-за ложных публикаций в СМИ. Об этом он заявил на дебатах с кандидатом в вице-президенты от демократов Тимом Уолцом. Трансляция идет на C-Span.

Так политик ответил на вопрос ведущей, которая напомнила, что Вэнс однажды назвал Трампа «американским Гитлером», который не годится для управления страной, а также в 2020 году счел его экономическую программу проваленной. Она спросила: «Вы изменили многие свои взгляды, чтобы соответствовать взглядам Трампа. Если станете вице-президентом, почему американцы должны быть уверены, что вы будете давать Дональду Трампу советы, которые ему нужно услышать, а не те, которые он хочет слышать?».

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался с президентом [Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа. Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками», — сказал он.

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Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Вэнс до 2021 года резко критиковал Трампа. Сравнение с Гитлером прозвучало в 2016 году, когда Вэнс написал, что не может выбрать как относиться к Трампу: как к «циничному придурку вроде Никсона» или «американскому Гитлеру». Политик также предупреждал, что Трамп опасен и «ведет белый рабочий класс в очень темное место» а также обещал никогда не его поддерживать. CNN отмечает, что Вэнс называл Трампа «моральной катастрофой» и мошенником, который безразличен к проблемам народа.

В 2021 году его позиция насчет республиканца изменилась. Тогда в интервью Fox он выразил огромное сожаление насчет своих слов и назвал Трампа хорошим президентом, который принял много хороших решений. В январе 2023-го он поддержал выдвижение Трампа на президентских выборах, когда многие видные республиканцы еще сомневались насчет его кандидатуры и полагали, что лучшим выборов будет губернатор Флориды Рон Десантис.

До того, как Вэнс сблизился с Трампом, он начал общаться с его старшим сыном — Дональдом Трампом-младший, пишет Reuters. По сведениям агентства, он привлек к себе внимание, выступив в 2022 году во время праймериз в сенат от Огайо против помощи Украине, что отличало его от других баллотирующихся республиканцев. Тогда Вэнс выиграл выборы в сенат.



 

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Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс США
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
Тим Уолц фото

Тим Уолц

губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты США
6 апреля 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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