Axios узнал, что Байден в частных беседах признает свою непопулярность

Низкий рейтинг Байдена (около 40%) делает его публичные выступления потенциальной обузой для Камалы Харрис, поэтому он готов отказаться от них, выяснил Axios. По словам источников, сам президент также признает свою непопулярность

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Джо Байден в частном порядке признает, что непопулярен, и готов отказаться от участия в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтет выгодным штаб кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, рассказали источники Axios.

81-летний президент не выступал на публичных мероприятиях в течение 43 из 75 дней с тех пор, как он отказался от своей попытки переизбраться. Сегодня его низкий рейтинг (40,6%, по данным «538») делает публичные выступления потенциальной обузой для Харрис, отмечает Axios.

Первая леди Джилл Байден также в значительной степени отказалась от участия в предвыборных мероприятиях, а команда Харрис не настаивала на обратном, рассказали источники.

Действующий президент США объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента 21 июля. На протяжении более чем трех недель перед этим Байден подвергался давлению со стороны однопартийцев, требовавших, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против республиканца Дональда Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании — первый подобный случай в стране за десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.

Комментируя свое решение отказаться от переизбрания, действующий глава государства заявил: «Для меня было честью всей жизни быть вашим президентом. Я люблю эту работу. Но больше всего я люблю свою страну», — и добавил, что «прежде всего нужно победить Дональда Трампа». Своим преемником в президентской гонке Байден назвал вице-президента Камалу Харрис.

За первую же неделю Харрис удалось собрать на проведение предвыборной кампании $200 млн, из которых 66% были пожертвованиями новых доноров. Менее чем за две недели Харрис набрала необходимое число голосов делегатов-демократов, и 6 августа Демократическая партия официально выдвинула ее кандидатом на пост главы государства.