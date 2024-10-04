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Война санкций ,  
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Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в Россию

Bloomberg: иностранцы вкладываются в российские акции в ожидании сверхприбыли
Сюжет
Война санкций
Опрошенные Bloomberg инвесторы сообщили, что вкладываются в российские акции в ожидании сверхприбыли, некоторые из них уже стали миллионерами. Они не видят в этом чего-то неэтичного, приводя в пример ЕС, покупающий российский газ
Виды Москвы
Виды Москвы (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и внесение Россией большинства западных стран в список «недружественных», множество иностранных инвесторов продолжают вкладываются в российские акции в надежде получить сверхприбыль, когда санкции будут сняты, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что еще в ноябре 2022 году президент России Владимир Путин распорядился создать специальные счета типа «С» для хранения активов инвесторов из «недружественных» стран. Это побуждало многих иностранцев приезжать в Россию для открытия спецсчета, в том числе 32-летнего разработчика программного обеспечения из Германии по имени Вер (Wehr). Он купил ценные бумаги еще до начала масштабной волны санкций.

«В свою первую инвестиционную поездку в Россию Кристиан Вер взял с собой отца для моральной поддержки... Вер видел в этом единственный способ спасти свою ставку на российские акции от полного краха», — описывает агентство его поездку.

В разговоре с Bloomberg он рассказал, что состоит в чате с такими же инвесторами в российские акции, где участники делятся своим опытом, обсуждают вопросы по открытию счета «С» и перспективы российского рынка. Некоторых инвесторов такая торговля уже превратила в миллионеров, однако, пока лишь «на бумаге», отмечает агентство - вывести деньги из-за взаимных санкций России и Запада сложно.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Bloomberg поговорил с десятками инвесторов с первоначальными портфелями от $11 до $550 тыс., которые на вопрос об этичности покупки российских акций во время конфликта приводили параллели с Европой, продолжающей потреблять российский газ, или нефтетрейдерами, также получающими сверхприбыль. В то же время многие из опрошенных признавались, что изначально рассчитывали на более быстрое завершение конфликта на Украине, и действовали исходя из этого.

Как отмечает агентство, чаще всего иностранцы инвестируют в депозитарные расписки — сертификат, удостоверяющий право собственности на ценные бумаги. Депозитарные расписки на российские активы по-прежнему обращаются за рубежом. Этот инструмент, придуманный сто лет назад, к 2022 году превратился в глобальный рынок объемом $4,14 трлн, напоминает Bloomberg. При этом Россия в 2023 году являлась шестым по величине эмитентом депозитарных расписок в мире, и такие сделки все еще не противоречат западным санкциям.

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Бизнес

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Под заморозку попали и активы частных инвесторов.

На фоне западных ограничений российские власти объявили о создании специальных счетов типа «С» для инвесторов-нерезидентов. С таких счетов невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что объем замороженных активов на счетах типа «С» сопоставим с объемом заблокированных российских активов.

Прошлой осенью президент Путин подписал указ, допускающий обмен активами с иностранцами в пределах 100 тыс. руб., в ноябре прошло года. Первый сбор заявок на такую процедуру проходил с 25 марта по 8 мая для российских инвесторов, а с 3 июня по 2 августа — для иностранных. По итогам обмена нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 млрд руб., всего избавиться от части заблокированных активов смогли более 700 тыс. физлиц. В конце августа Минфин сообщил о решении продлить обмен активами до 12 октября.

Накануне директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила о готовности ЦБ поддержать новый этап обмена замороженными активами, но для этого, по ее словам, в настоящее время недостаточно спроса со стороны нерезидентов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Запад Акции список недружественных стран Россия Германия ЕС
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