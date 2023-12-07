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Форум «Россия зовет!» ,  
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Потанин призвал «подбирать» оставленные активы иностранных инвесторов

Потанин призвал подбирать все оставленное в России иностранными инвесторами
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Бизнесмен отметил, что иностранные инвесторы оставили «столько всего» — «только подбирай». Ранее в интервью РБК он выступал за замещение зарубежных инвестиций российскими в отношении активов ушедших компаний

Потанин призвал «подбирать» оставленные активы иностранных инвесторов
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Зарубежные инвесторы оставили в России много активов, которые российскому бизнесу стоит «только подбирать», заявил глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

«Столько всего, как Владимир Владимирович [Путин] сказал, иностранные инвесторы столько нам всего оставили, что только подбирай», — сказал миллиардер (второе место в российском рейтинге Forbes, оценка состояния — $23,7 млрд).

Путин, выступая на пленарной сессии форума и касаясь темы вывода западных компаний с российского рынка, сказал, что они «думали, что все рухнет» после их ухода из страны. «Ничего подобного не произошло, у них все перехватили и пошли вперед», — отметил президент.

Глава государства поблагодарил отечественный бизнес за то, что «проявил себя в высшей степени ответственно»: сохранил трудовые коллективы, логистические цепочки, запускает новые проекты, занимает освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

Кроме того, Путин привел данные о росте числа зарубежных компаний в России за последние полтора года. По его словам, в марте 2022-го таких было 24,1 тыс., а сейчас 25,6 тыс.

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В январе этого года Потанин в интервью РБК отмечал, что выступает против национализации иностранных активов. Он говорил, что государству следует подхватывать только те участки, которые бизнес не может охватить по причине, например, отсутствия коммерческих перспектив.

«Если какие-то компании уходят из нашей страны, то, вместо того чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными», — сказал бизнесмен.

Как отмечал Потанин, «паническое массовое бегство» иностранных компаний с российского рынка открыло дорогу к приобретению их бизнеса на весьма привлекательных условиях.

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Сам «Интеррос» в прошлом мае приобрел Росбанк у французской Societe Generale. Сумма сделки не раскрывалась, но аналитики предполагали, что банк был продан с большой скидкой из-за вынужденного ухода французов из России и скорости сделки.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Потанин уход с рынка иностранные инвесторы «Россия зовет!»

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