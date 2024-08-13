Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл его первые итоги
Нерезиденты выкупили около четверти замороженных активов россиян на общую сумму 8,1 млрд руб., сообщил брокер «Инвестиционная палата», выступавший организатором обмена активами. Общая сумма заявок оценивалась брокером в более чем 35 млрд. руб.
Речь идет о механизме, когда зарубежные инвесторы могли выкупить у россиян заблокированные иностранные активы на деньги со счетов типа С. На них с февраля 2022 года аккумулированы активы иностранцев — деньги нельзя вывести из страны, но можно тратить на выплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей.
«В рамках первого этапа более 708 тыс. физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — отметили в «Инвестиционной палате».
Ожидается, что средства за выкупленные у россиян иностранные ценные бумаги поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа, уточнили в брокере. Профессиональные участники должны будут передать эти средства своим клиентам, добавил организатор торгов. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.
В «Инвестиционной палате» также отметили, что рассматривают возможность «провести дополнительный раунд продажи иностранных ценных бумаг».
«В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейских юридических лиц. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков», — пояснили там.
Заявки на участие в процедуре обмена подали более 1 млн российских инвесторов с заблокированными иностранными активами, ранее сообщали в «Инвестиционной палате». Стоимость каждого портфеля, предложенного к выкупу, не превышала 100 тыс. руб. Совокупная же стоимость активов оценивалась в 35 млрд руб. В пул вошли более 2,5 тыс. различных наименований активов, большая часть из них (60%) — акции и депозитарные расписки на акции зарубежных эмитентов. Например, акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. и другие, уточняли в «Инвестиционной палате».
Заявки от иностранцев принимались с начала июня 2024 года. Изначально планировалось, что сбор заявок займет месяц, но в процессе «Инвестиционная палата» продлила его до 2 августа, а окончательные расчеты перенесла на 12 августа. Решение было принято «по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов», объяснял организатор торгов.
В первой половине дня 12 августа стало известно, что российские брокеры, чьи клиенты предлагали активы к продаже, получили от «Инвестиционной палаты» акцепты (согласия) на проведение расчетов по сделкам. Получение акцептов РБК подтвердили в «Цифра брокере», «Т-Инвестициях» (бывший «Тинькофф-Инвестиции»), БКС, «Альфа-Инвестициях» и «Финаме».
Как проходила процедура обмена
Указ о параметрах обмена в пределах 100 тыс. руб. в начале ноября 2023 года подписал президент Владимир Путин. В документе отмечалось, что для совершения сделок с иностранцами не нужно будет получать никаких разрешений (с марта 2022 все сделки с иностранцами нужно согласовывать через подкомиссию правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ) и что для розничных инвесторов вся процедура обмена будет бесплатной. В феврале 2024 был выбран организатор обмена активами — брокер «Инвестиционная палата», а также утверждены основные ценовые параметры сделок.
После этого в течение нескольких недель «Инвестиционная палата» обрабатывала полученные заявки, а затем сформировала из них лоты, которые были предложены иностранцам. Всего получилось порядка 100 лотов средней стоимостью примерно 353,1 млн руб. — эта сумма стала стартовой на торгах, к участию которых пригласили иностранцев. Как объяснял РБК глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин, нерезиденты не могли выкупить лоты ниже стартовой стоимости, но могли предложить большую цену за них. В этом случае полученные «сверху» средства также предполагалось распределить между частными инвесторами.
Основным препятствием для выкупа была позиция западных регуляторов. Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, заявила Еврокомиссия в конце июля. Причина — участие в схеме Национального расчетного депозитария — структуры Мосбиржи, которая ведет учет активов и находится под санкциями ЕС еще с лета 2022 года. Это сделало механизм рискованным для нерезидентов, а содействие любым инвесторам в участии в обмене — нарушением санкционного регулирования ЕС, подчеркивали юристы. Кроме того, в июне санкции против НРД и группы Мосбиржи ввели США. Но санкционное управление Минфина (OFAC) выпустило лицензию, временно разрешающую транзацию с этими компаниями, а затем продлило ее. Она действует до 12 октября.
В «Инвестпалате» при этом подчеркивали, что роль НРД в выкупе — техническая. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне депозитария, указывал брокер.
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