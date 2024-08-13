Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл его первые итоги

Российским властям удалось провести выкуп заблокированных активов россиян иностранцами, несмотря на санкции и иные запреты Евросоюза. Но иностранцам продали только четверть предложенных россиянами бумаг на сумму около 8 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Нерезиденты выкупили около четверти замороженных активов россиян на общую сумму 8,1 млрд руб., сообщил брокер «Инвестиционная палата», выступавший организатором обмена активами. Общая сумма заявок оценивалась брокером в более чем 35 млрд. руб.

Речь идет о механизме, когда зарубежные инвесторы могли выкупить у россиян заблокированные иностранные активы на деньги со счетов типа С. На них с февраля 2022 года аккумулированы активы иностранцев — деньги нельзя вывести из страны, но можно тратить на выплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей.

«В рамках первого этапа более 708 тыс. физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — отметили в «Инвестиционной палате».

Ожидается, что средства за выкупленные у россиян иностранные ценные бумаги поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа, уточнили в брокере. Профессиональные участники должны будут передать эти средства своим клиентам, добавил организатор торгов. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.

В «Инвестиционной палате» также отметили, что рассматривают возможность «провести дополнительный раунд продажи иностранных ценных бумаг».

«В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейских юридических лиц. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков», — пояснили там.

Заявки на участие в процедуре обмена подали более 1 млн российских инвесторов с заблокированными иностранными активами, ранее сообщали в «Инвестиционной палате». Стоимость каждого портфеля, предложенного к выкупу, не превышала 100 тыс. руб. Совокупная же стоимость активов оценивалась в 35 млрд руб. В пул вошли более 2,5 тыс. различных наименований активов, большая часть из них (60%) — акции и депозитарные расписки на акции зарубежных эмитентов. Например, акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. и другие, уточняли в «Инвестиционной палате».

Заявки от иностранцев принимались с начала июня 2024 года. Изначально планировалось, что сбор заявок займет месяц, но в процессе «Инвестиционная палата» продлила его до 2 августа, а окончательные расчеты перенесла на 12 августа. Решение было принято «по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов», объяснял организатор торгов.

В первой половине дня 12 августа стало известно, что российские брокеры, чьи клиенты предлагали активы к продаже, получили от «Инвестиционной палаты» акцепты (согласия) на проведение расчетов по сделкам. Получение акцептов РБК подтвердили в «Цифра брокере», «Т-Инвестициях» (бывший «Тинькофф-Инвестиции»), БКС, «Альфа-Инвестициях» и «Финаме».

Как проходила процедура обмена

Указ о параметрах обмена в пределах 100 тыс. руб. в начале ноября 2023 года подписал президент Владимир Путин. В документе отмечалось, что для совершения сделок с иностранцами не нужно будет получать никаких разрешений (с марта 2022 все сделки с иностранцами нужно согласовывать через подкомиссию правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ) и что для розничных инвесторов вся процедура обмена будет бесплатной. В феврале 2024 был выбран организатор обмена активами — брокер «Инвестиционная палата», а также утверждены основные ценовые параметры сделок.

После этого в течение нескольких недель «Инвестиционная палата» обрабатывала полученные заявки, а затем сформировала из них лоты, которые были предложены иностранцам. Всего получилось порядка 100 лотов средней стоимостью примерно 353,1 млн руб. — эта сумма стала стартовой на торгах, к участию которых пригласили иностранцев. Как объяснял РБК глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин, нерезиденты не могли выкупить лоты ниже стартовой стоимости, но могли предложить большую цену за них. В этом случае полученные «сверху» средства также предполагалось распределить между частными инвесторами.

Основным препятствием для выкупа была позиция западных регуляторов. Физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия, заявила Еврокомиссия в конце июля. Причина — участие в схеме Национального расчетного депозитария — структуры Мосбиржи, которая ведет учет активов и находится под санкциями ЕС еще с лета 2022 года. Это сделало механизм рискованным для нерезидентов, а содействие любым инвесторам в участии в обмене — нарушением санкционного регулирования ЕС, подчеркивали юристы. Кроме того, в июне санкции против НРД и группы Мосбиржи ввели США. Но санкционное управление Минфина (OFAC) выпустило лицензию, временно разрешающую транзацию с этими компаниями, а затем продлило ее. Она действует до 12 октября.

В «Инвестпалате» при этом подчеркивали, что роль НРД в выкупе — техническая. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне депозитария, указывал брокер.