Токио заявил о работе над разрешением посещения могил предков на Курилах

Россия два года назад отменила соглашения об упрощенных визитах японцев на Курилы из-за санкций, Япония с тех пор добивается возобновления этого режима

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Япония не получила положительного ответа на свою просьбу возобновить посещение бывшими жителями Курильских островов могил предков без получения виз. Об этом сообщил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает Kyodo.

«Порядок посещения могил сохраняется», — сказал он.

Правительство очень хочет помочь пожилым японцам, которые прежде жили на островах, они ждут разрешения со стороны Москвы, продолжил Хаяси. Он назвал этот вопрос среди наиболее приоритетных для японской стороны и уточнил, что контакты ведутся как с послом России, так и с руководством российского МИДа.

Между Россией и Японией с 1991 года действовали соглашения о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией, а в 1999 году страны договорились о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания.

Япония после начала Россией военной операции на Украине ввела санкции, вслед за этим Москва предупредила об отмене соглашений, они прекратили действие в сентябре 2022 года.

СССР занял Южные Курилы во время Второй мировой войны. После взятия островов советские войска выселили японское население. В 1956 году СССР и Япония договорились по этому вопросу — стороны подписали совместную декларацию о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, однако ее так и не реализовали из-за оборонного договора между Японией и США, который позволял американской стороне размещать свои войска на японской территории. Президент Владимир Путин пообещал выполнить соглашение «только в тех объемах, в которых японская сторона готова выполнять те же самые договоренности». В 2019 году Лавров указал, что Москва и Токио договорились строить отношения на базе договоренностей 1956 года, в которых «четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное». Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

Введение санкций Японией также привело к прекращению контактов сторон о заключении мирного договора, тогда же Россия вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

«Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России, и поэтому я не понимаю, почему я должен стесняться посещать одну из территорий Российской Федерации», — говорил Путин летом 2024 года. Включение островов в состав СССР, а затем и России — «одно из результатов Второй мировой войны, а результаты Второй мировой войны мы не пересматривали», подчеркнул он.