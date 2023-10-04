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Военная операция на Украине ,  
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Германия передаст Украине ПВО для защиты поставок зерна

Bloomberg узнал о планах Германии передать Киеву ПВО для защиты поставок зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
До конца 2023 года Украина получит от Германии дополнительную систему ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard, которые должны будут обеспечивать защиту портовой инфраструктуры, погрузку зерна на суда и их выхода в море
Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Германия планирует передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы защитить вывоз украинского зерна, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об одной системе IRIS-T и более десятка зенитных установок Gepard — как пишет агентство, они должны будут обеспечить безопасность грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Как ожидается, украинская сторона получит вооружение до конца года. Германия будет передавать Украине другие системы IRIS-T по мере их изготовления.

Источники агентства не уточнили, какие маршруты будут прикрывать эти системы ПВО. Депутат Маркус Фабер, член комитета по обороне нижней палаты немецкого парламента, заявил, что они предназначены для защиты зерновых портов; по словам собеседников Bloomberg — для защиты портовой инфраструктуры, погрузки зерна на суда и их выхода в море. Дальность действия Gepard составляет 4 км, а IRIS-T — до 40 км.

После выхода России из зерновой сделки, которую Киев и Москва заключили по отдельности в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН, Украина стремится нарастить поставки через порты на реке Дунай, по которой пролегает граница между Украиной и Румынией, а также по суше через так называемые маршруты солидарности.

Помимо того, украинская сторона открыла временные коридоры в Черном море, предназначенные для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. Пока, пишет Bloomberg, они в основном имеют символическое значение, поскольку крупные судоходные компании опасаются использовать эти коридоры (власти Украины говорили, что не могут гарантировать безопасность при проходе через них): за последние недели через коридоры прошли 12 судов, но это незначительное количество по сравнению с судами, ходившими в рамках зерновой сделки. По данным агентства, в сентябре экспорт украинского зерна упал более чем на 50%, по оценкам украинских аграриев — на 10%.

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Черноморская зерновая инициатива включала две части: вывоз украинской агропродукции по Черному морю и снятие ограничений на вывоз российской сельхозпродукции. Власти России не раз заявляли, что вторая часть соглашения не реализуется. 17 июля Москва вышла из сделки, но отметила, что готова вернуться к соглашению при соблюдении ее условий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия ПВО Украина зерно Зерновая сделка
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