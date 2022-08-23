Мария Захарова: молчание Киева на слова посла об убийстве русских показывает одобрение

Захарова заявила об одобрении Киевом слов посла об убийстве русских

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Отсутствие комментариев Киева по поводу слов украинского посла в Казахстане об убийстве русских является показательным, оно свидетельствует об их одобрении, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку. Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь», — заявила она.

По словам Захаровой, заявления Врублевского доказывают «террористическую, античеловеческую сущность киевского режима». Она отметила, что слова посла прозвучали в стране, где живут свыше трех миллионов русских.

Ранее Захарова опубликовала в Telegram-канале интервью Врублевского кахахстанскому блогеру, на котором он говорит об убийстве русских.

СК России после этого заявил, что даст оценку высказываниям посла, а в Казахстане его высказывания осудили. Члены Ассамблеи народа Казахстана заявили, что в стране «мир и единство являются главными принципами государственной политики», поэтому подобные высказывания недопустимы и неприемлемы. В ассамблее также призвали граждан не поддаваться на провокации. Позднее Врублевского вызвали в МИД Казахстана.

Врублевский служит послом Украины в Казахстане с 2020 года, до этого он был советником-посланником в украинском диппредставительстве в Белоруссии.