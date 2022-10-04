Лондон ввел санкции против Сергея Елисеева и снял их с Сергея Елисеева

Лондон ввел санкции против бывшего калининградского чиновника Сергея Елисеева, которого летом назначили главой правительства Херсонской области. Одновременно из санкционного списка убрали его тезку, попавшего туда по ошибке

Сергей Елисеев (Фото: РИА Новости)

Великобритания расширила санкционный список, принятый после начала военной операции на Украине, добавив в него одну позицию, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Под ограничения попал Сергей Елисеев, которого в июле назначили главой правительства Херсонской области. Правительство было сформировано, после того как российские военные взяли Херсон под контроль в результате боевых действий на Украине, а в регионе создали военно-гражданскую администрацию.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Британию. В обосновании говорится, что Елисеев «участвует, поддерживает или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости».

До этого назначения Елисеев был заместителем главы правительства Калининградской области; в его структурах он работал с 2016 года. В 2014–2016 годах Елисеев был помощником и заместителем главы Вологды, а с 1993 по 2005 год проходил службу в органах ФСБ.

Одновременно из списка убрали тезку Елисеева, но с другим отчеством — Елисеева Сергея Станиславовича, санкции против которого были введены 26 сентября. В обосновании к ограничениям говорится, что он «вице-адмирал ВМФ России, <...> который поддерживает политику или действия, которые дестабилизируют Украину, <...> поскольку назначен главой поддерживаемого Россией правительства Херсонской области». «Новый Калининград» отмечает, что британское правительство перепутало двух Елисеевых: руководитель херсонской администрации не имеет отношения к флоту, в отличие от своего тезки, который был первым заместителем командующего Военно-морских сил Украины, а в 2014 году стал заместителем командующего Балтийским флотом ВМС России.

С тех пор как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала военную операцию на Украине, Лондон ввел несколько пакетов санкций против Москвы. Под ограничения попали российские политики и члены их семей, бизнесмены, компании, также меры коснулись различных сфер экономики.

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В последний раз Британия расширила санкционный список 30 сентября, в день, когда в Москве прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России (3 октября Госдума ратифицировала договоры о включении четырех субъектов в состав страны и одобрила соответствующие законы; на следующий день это сделал Совфед. Теперь документы должен подписать президент Владимир Путин). В него внесли главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.