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Протесты в Белоруссии ,  
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Алексиевич заявила о «безумном состоянии» опасения ареста

По словам писательницы, несмотря на страх, она намерена вернуться в Белоруссию
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Обладательница Нобелевской премии по литературе и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич выступила на фестивале Taormina Book в Италии, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence. Перед началом фестиваля писательница провела пресс-конференцию для местных СМИ.

На вопрос, планирует ли она вернуться в республику, Алексиевич высказала опасения, что в Белоруссии ее могут арестовать.

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Политика
Светлана Алексиевич

«Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать», — пояснила она.

Однако писательница рассказала, что, несмотря на страх ареста, все-таки попытается вернуться в Белоруссию. «У нас такое бывает, но я все-таки попробую жить дома», — сказала она.

Алексиевич заявила об отсутствии чувства вины из-за своей деятельности
Политика
Светлана Алексиевич

Сейчас, по словам журналистки, в стране происходит революция. Алексиевич считает, что у мирового сообщества есть «негласный договор о том, что Беларусь — это зона интересов России». Именно поэтому, думает она, протестующим никто не может помочь.

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В конце сентября Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию. Тогда ее помощница заявила журналистам, что отъезд писательницы никак не связан с возбужденным против членов координационного совета уголовным делом о призывах к захвату власти.

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Политика
Светлана Алексиевич

Незадолго до отъезда писательница сообщила, что неизвестные попытались попасть к ней в квартиру. После этого дипломаты Литвы, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швеции собрались у нее дома, чтобы не допустить ареста. Сейчас Алексиевич считает, что именно благодаря им она смогла избежать задержания и осталась на свободе.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, победу на них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали более 80% избирателей. Оппозиция и протестующие не признают эти результаты и считают законным правителем Светлану Тихановскую.

Довольно быстро митинги переросли в насильственные столкновения между гражданами и силовиками. После жесткого подавления протестов Алексиевич призвала прекратить насилие и потребовала, чтобы Лукашенко ушел в отставку.

Автор
Екатерина Митрохина
Светлана Алексиевич Белоруссия
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