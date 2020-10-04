Алексиевич заявила о «безумном состоянии» опасения ареста

По словам писательницы, несмотря на страх, она намерена вернуться в Белоруссию

Светлана Алексиевич (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Обладательница Нобелевской премии по литературе и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич выступила на фестивале Taormina Book в Италии, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence. Перед началом фестиваля писательница провела пресс-конференцию для местных СМИ.

На вопрос, планирует ли она вернуться в республику, Алексиевич высказала опасения, что в Белоруссии ее могут арестовать.

«Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать», — пояснила она.

Однако писательница рассказала, что, несмотря на страх ареста, все-таки попытается вернуться в Белоруссию. «У нас такое бывает, но я все-таки попробую жить дома», — сказала она.