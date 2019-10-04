NYT сообщила о работе США над заявлением для Зеленского по делу Burisma

NYT сообщила о работе США над заявлением для Зеленского по делу Burisma

По данным NYT, американские дипломаты подготовили для Зеленского заявление в котором украинский лидер обязуется заняться расследованием против компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден

Владимир Зеленский (Фото: Craig Ruttle / AP)

Посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель на Украине Курт Волкер подготовили для украинского лидера Владимира Зеленского заявление, в котором говорилось о приверженности Киева проведению расследования в отношении газовой компании Burisma Holdins, сотрудником которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, о документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение расследование в отношении Байдена. В тексте говорится, что правительство Украины должно разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

Идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца, рассказали собеседники NYT.

Неизвестно, получил ли Зеленский этот документ, однако подобных заявлений с его стороны не последовало. Заявление было подготовлено за несколько недель до телефонного разговора между президентами США и Украины, ставшего поводом для начала процедуры импичмента. Примерно в то же время в Киеве указали коллегам из Вашингтона, что не хотят быть глубоко втянутыми в американскую политику, пишет NYT.