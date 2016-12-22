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В «Роскосмосе» допустили создание научной станции на Луне вместе с США
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В «Роскосмосе» допустили создание научной станции на Луне вместе с США
Технологии и медиа, 03:16
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В «Роскосмосе» допустили создание научной станции на Луне вместе с США

Россия рассматривает проект по созданию на поверхности Луны научной станции, в котором могут принять участие США и страны БРИКС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, это может быть как «полностью только отечественная программа», так и международная. В корпорации отметили, что решение будет принято после анализа ресурсов «Роскосмоса» и по итогам переговоров с ее партнерами.

В 2017 году Россия и США планировали вместе создать на орбите Луны космическую станцию Deep Space Gateway. «Роскосмос» и NASA хотели начать ее создание в 2022 году, а в 2024 — 2026 годах вывести на орбиту. Но в 2018 году между российской и американской стороной возникли разногласия. Так, «Роскосмосу» не понравилось, что американское космическое агентство хотело построить на станции отсек для выхода в космос по стандартам США, который подходит только для американского скафандра. В NASA объяснили, что их скафандры лучше подходят для работе со спутником Земли, а хранить на станции в добавок еще российские — нет смысла.

Рогозин допустил создание Россией альтернативной лунной станции
Общество


В субботу, 22 сентября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может не принять участие в создании окололунной станции и может предложить альтернативный проект. Он пояснил, что российская сторона не может принять условия американской. Рогозин допустил, что альтернативный проект Россия реализует или сама, или со странами БРИКС. По его словам, эту тему он обсудит с главой NASA Джимом Брандейстайном 11 октября.

Теги: «Роскосмос» , Луна , Космос
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